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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 40760 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 108137 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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В житомирской школе ученик распылил газовый баллончик: 17 детей доставлены в больницы

В житомирской школе ученик распылил газовый баллончик: 17 детей доставлены в больницы

Киев  •  УНН

 • 15049 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. В одной из общеобразовательных школ города Житомира ученик 9 класса распылил газовый баллончик, в результате чего 17 детей доставлены для обследования в больницы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Житомирской области.

"28 ноября в полицию поступило сообщение от руководства одной из общеобразовательных школ г. Житомира о распылении неизвестного газообразного вещества в помещение учебного заведения", - говорится в сообщении.

Установлено, что один из учеников 9-го класса, находясь в помещении раздевалки школьного спортзала, во время демонстрации баллончика с газом, случайно нажал на клапан. Парень признался в содеянном, баллончик полицейские изъяли.

"В результате инцидента в городскую и областную детскую больницы было доставлено 17 детей для обследования и врачебного контроля. Сведение о нарушении было внесено в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) УК Украины", - сообщают в полиции", - говорится в сообщении.

В настоящее время полиция проводит мероприятия в рамках расследования уголовного производства, начатого по ст. 296 (хулиганство) по факту распыления "газа раздражающего действия" в учебном заведении. Сейчас установлены все участники события.

"В отношении матери подростка был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. За такое деяние предусмотрено наказание в виде штрафа от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан", - говорится в сообщении.

Напомним, в городе Белая Церковь Киевской области 13-летняя школьница распылили газовый баллончик в школе. Из-за этого пострадали шесть учеников.

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