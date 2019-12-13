У Новомосковську невідомий розпилив газовий балончик в обличчя дитини
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. У Новомосковську Дніпропетровської області невідомий пограбував малолітнього хлопця та розпилив йому в обличчя газ з балончика. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Подія сталася близько 18 години вечора. Хлопець, 2007 року народження, повертався додому, коли до нього підійшов невідомий чоловік та попросив у нього мобільний телефон подзвонити. Коли хлопець дістав свій смартфон, то чоловік вихопив його з рук дитини та розпилив в обличчя хлопця газ із балончика.
За цим фактом розпочато досудове розслідування.
Нагадаємо, на Київщині у школі 9-класники розпилили газові балончики.