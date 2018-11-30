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В Германии заподозрили "криминальный след" в неисправности самолета Меркель

В Германии заподозрили "криминальный след" в неисправности самолета Меркель

Киев  •  УНН

 • 12243 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. После возникновения технических проблем на самолете, который должен был доставить канцлера ФРГ Ангелу Меркель в Аргентину на саммит "Большой двадцатки", правительство Германии проверяет "уголовный след", передает УНН со ссылкой на Die Welt.

После непредвиденной посадки самолета канцлера, федеральное правительство рассматривает возможный криминальный след инцидента. В правительственных кругах сообщили, что расследование будет идти "по всем направлениям".

Как сообщает "Rheinische Post", пилот, которого Меркель описывает как "опытного капитана летной готовности", говорил о беспрецедентном отказе системы связи. Такое не считалась возможным, было сказано в кругах безопасности.

"Это была серьезная техническая неисправность", - прокомментировала инцидент Меркель.

Она вместе с делегацией заночевала в гостинице Бонна и планировала вылететь в Аргентину утром 30 ноября.

Как сообщал УНН, Канцлер Германии Ангела Меркель из-за технического дефекта в правительственном лайнере Airbus A340 была вынуждена прервать полет в Аргентину на саммит G20.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп объявил, что отменяет свою встречу с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита "Большой двадцатки" и посоветовал сделать это всем другим мировым лидерам.

Он заявил, что следующая встреча состоится после того, как ситуация с украинскими моряками будет решена.

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