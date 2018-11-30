У Німеччині запідозрили "кримінальний слід" у несправності літака Меркель
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Після виникнення технічних проблем на літаку, який мав доставити канцлера ФРН Ангелу Меркель до Аргентини на саміт “Великої Двадцятки”, уряд Німеччини перевіряє “кримінальний слід”, передає УНН з посиланням на Die Welt.
Після непередбаченої посадки літака канцлерки, федеральний уряд розглядає можливий кримінальний слід інциденту. В урядових колах повідомили, що розслідування буде йти “в усіх напрямках”.
Як повідомляє “Rheinische Post”, пілот, якого Меркель описує як “найдосвідченішого капітана льотної готовності”, говорив про безпрецедентну відмову системи зв’язку. Така річ не вважалася можливою, було сказано в колах безпеки.
“Це була серйозна технічна несправність”, — прокоментувала інцидент Меркель.
Вона разом з делегацією заночувала в готелі Бонна та планувала вилетіти до Аргентини зранку 30 листопада.
Як повідомляв УНН, Канцлер Німеччини Ангела Меркель через технічний дефект в урядовому лайнері Airbus A340 була змушена перервати політ в Аргентину на саміт G20.
Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп оголосив, що скасовує свою зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним на полях саміту “Великої двадцятки” та порадив зробити це всім іншим світовим лідерам.
Він заявив, що наступна зустріч відбудеться після того, як ситуація з українськими моряками буде вирішена.