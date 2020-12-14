В Германии возникли проблемы с поставками вакцины от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. В Германии возникли проблемы с поставками вакцины от COVID-19 от компаний BioNTech и Pfizer. Об этом со ссылкой на представителя Министерства здравоохранения ФРГ пишет Der Spiegel, передает УНН.
Отмечается, что Германия готова начать вакцинацию с 15 декабря, однако до конца января 2021 года ФРГ сможет получить только 3-4 млн доз вакцины, что меньше, чем ожидалось.
По словам министра здравоохранения Германии Йенса Шпана, первые партии вакцин уже есть в распоряжении, и после того, как будет получено разрешение на их применение, они будут доставлены в центры вакцинации.
Он также отметил, что если бы Германия рассматривала заявку о допуске вакцины на национальном уровне, как это было в Великобритании и США, то процедура допуска вакцины была бы закончена скорее.
Как сообщал УНН, в США завод Pfizer в штате Мичиган уже начал отправку первой партии вакцины от COVID-19 в распределительные центры. Вакцинацию среди американцев планируют начать сегодня. ЕС примет решение о вакцине Pfizer против COVID-19 до 29 декабря.