Пандемія: ЄС прийме рішення щодо вакцини Pfizer проти COVID-19 до 29 грудня

“Європейське агентство з лікарських препаратів (EMA) повідомило, що рішення про допуск буде прийнято до 29 грудня. Нам потрібно трохи почекати”, — сказала вона, відповідаючи на питання журналістів, коли в Німеччині буде зроблена перше щеплення. “Відразу після цього почнуться поставки в країни ЄС, а в січні з’явиться можливість приступити до вакцинації”, — додала Меркель. Вона очікує початку щеплень “через декілька днів” після схвалення препарату з боку ЕМА.

Торкнувшись питання про безпеку вакцини Pfizer і BioNTech, канцлерка повідомила, що його треба адресувати не уряду ФРН, а компетентним органам ЄС.

Раніше повідомлялося, що висновок по вакцині від коронавірусу, розробленої німецькою фармацевтичної компанії BioNTech і її американським партнером Pfizer, може бути дано вже до кінця року.