Пандемія: ЄС прийме рішення щодо вакцини Pfizer проти COVID-19 до 29 грудня
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Рішення про допуск вакцини від нового коронавірусу, розробленої консорціумом у складі компаній Pfizer і BioNTech, очікується 29 грудня, потім почнуться її поставки і застосування. Про це заявила в неділю на прес-конференції в Берліні канцлерка ФРН Ангела Меркель за підсумками наради з прем’єр-міністрами федеральних земель, пише УНН.
“Європейське агентство з лікарських препаратів (EMA) повідомило, що рішення про допуск буде прийнято до 29 грудня. Нам потрібно трохи почекати”, — сказала вона, відповідаючи на питання журналістів, коли в Німеччині буде зроблена перше щеплення. “Відразу після цього почнуться поставки в країни ЄС, а в січні з’явиться можливість приступити до вакцинації”, — додала Меркель. Вона очікує початку щеплень “через декілька днів” після схвалення препарату з боку ЕМА.
Торкнувшись питання про безпеку вакцини Pfizer і BioNTech, канцлерка повідомила, що його треба адресувати не уряду ФРН, а компетентним органам ЄС.
Раніше повідомлялося, що висновок по вакцині від коронавірусу, розробленої німецькою фармацевтичної компанії BioNTech і її американським партнером Pfizer, може бути дано вже до кінця року.