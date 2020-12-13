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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 69054 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 91511 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 114319 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 149494 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 198122 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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Пандемия: ЕС примет решение о вакцине Pfizer против COVID-19 до 29 декабря

Пандемия: ЕС примет решение о вакцине Pfizer против COVID-19 до 29 декабря

Киев  •  УНН

 • 12981 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Решение о допуске вакцины от нового коронавируса, разработанной консорциумом в составе компаний Pfizer и BioNTech, ожидается 29 декабря, затем начнутся ее поставки и применение. Об этом заявила в воскресенье на пресс-конференции в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам совещания с премьер-министрами федеральных земель, пишет УНН.

“Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) сообщило, что решение о допуске будет принято до 29 декабря. Нам нужно немного подождать”, — сказала она, отвечая на вопрос журналистов, когда в Германии будет сделана первая прививка. “Сразу после этого начнутся поставки в страны ЕС, а в январе появится возможность приступить к вакцинации”, — добавила Меркель. Она ожидает начала прививок “спустя несколько дней” после одобрения препарата со стороны ЕМА.

Коснувшись вопроса о безопасности вакцины Pfizer и BioNTech, канцлер сообщила, что его надо адресовать не правительству ФРГ, а компетентным органам ЕС.

Ранее сообщалось, что заключение по вакцине от коронавируса, разработанной германской фармацевтической компании BioNTech и ее американским партнером Pfizer, может быть дано уже к концу года.

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