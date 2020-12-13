Пандемия: ЕС примет решение о вакцине Pfizer против COVID-19 до 29 декабря
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Решение о допуске вакцины от нового коронавируса, разработанной консорциумом в составе компаний Pfizer и BioNTech, ожидается 29 декабря, затем начнутся ее поставки и применение. Об этом заявила в воскресенье на пресс-конференции в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам совещания с премьер-министрами федеральных земель, пишет УНН.
“Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) сообщило, что решение о допуске будет принято до 29 декабря. Нам нужно немного подождать”, — сказала она, отвечая на вопрос журналистов, когда в Германии будет сделана первая прививка. “Сразу после этого начнутся поставки в страны ЕС, а в январе появится возможность приступить к вакцинации”, — добавила Меркель. Она ожидает начала прививок “спустя несколько дней” после одобрения препарата со стороны ЕМА.
Коснувшись вопроса о безопасности вакцины Pfizer и BioNTech, канцлер сообщила, что его надо адресовать не правительству ФРГ, а компетентным органам ЕС.
Ранее сообщалось, что заключение по вакцине от коронавируса, разработанной германской фармацевтической компании BioNTech и ее американским партнером Pfizer, может быть дано уже к концу года.