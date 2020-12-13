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У США з 14 грудня почнеться вакцинація від COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. У США перші дози вакцин від COVID-19 виробництва Pfizer надійдуть в розподільні центри в понеділок. Про це повідомив керівник операції з доставки вакцин, генерал Густав Перна, пише Reuters, передає УНН.

За його словами, незважаючи на місяці підготовки, поширення та введення вакцини серед 330 млн реципієнтів є серйозною логістичною проблемою. Вакцина має складні вимоги до транспортування і повинна зберігатися при температурі −70 градусів Цельсія.

“У нас багато роботи. Ми не беремо переможне коло. Ми знаємо, що перед нами лежить важкий шлях”, — сказав Перна.

Очікується, що медичні працівники і літні жителі в будинках для людей похилого віку стануть основними одержувачами першої хвилі з 2,9 млн щеплень в цьому місяці. При цьому медики будуть робити щеплення вже в понеділок, а літні люди — до кінця наступного тижня.

Нагадаємо, вакцина Pfizer була дозволена до застосування регулюючими органами США. Число випадків захворювання зростає в Америці з тисячами смертей в день, в той час як відділення інтенсивної терапії в лікарнях по всій країні майже завантажені. Більш 297 тис. американців померли від COVID-19. За рівнем смертності та кількості тих, що заразилися коронавірусом США займають перше місце в світі.

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