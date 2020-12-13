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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 73568 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 96942 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 115563 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 150655 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 198879 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 194962 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

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2 марта, 18:35 • 282358 просмотра

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В США с 14 декабря начнется вакцинация от COVID-19

В США с 14 декабря начнется вакцинация от COVID-19

Киев  •  УНН

 • 14689 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. В США первые дозы вакцин от COVID-19 производства Pfizer поступят в распределительные центры США в понедельник. Об этом сообщил руководитель операции по доставке вакцин, генерал Густав Перна, пишет Reuters, передает УНН.

По его словам, несмотря на месяцы подготовки, распространение и введение вакцины среди 330 млн реципиентов представляет собой серьезную логистическую проблему. Вакцина имеет сложные требования к транспортировке и должна храниться при температуре −70 градусов Цельсия.

“У нас много работы. Мы не берем победный круг. Мы знаем, что нам предстоит трудный путь”, — сказал Перна.

Ожидается, что медицинские работники и пожилые люди в домах престарелых станут основными получателями первой волны из 2,9 млн прививок в этом месяце. При этом медики будут делать прививки уже в понедельник, а пожилые люди — к концу следующей недели.

Напомним, вакцина Pfizer была разрешена к применению регулирующими органами США. Число случаев заболевания растет в Америке с тысячами смертей в день, в то время как отделения интенсивной терапии в больницах по всей стране почти загружены. Более 297 тыс. американцев умерли от COVID-19. По уровню смертности и количеству заразившихся коронавирусом США занимают первое место в мире.

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