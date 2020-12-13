В США с 14 декабря начнется вакцинация от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. В США первые дозы вакцин от COVID-19 производства Pfizer поступят в распределительные центры США в понедельник. Об этом сообщил руководитель операции по доставке вакцин, генерал Густав Перна, пишет Reuters, передает УНН.
По его словам, несмотря на месяцы подготовки, распространение и введение вакцины среди 330 млн реципиентов представляет собой серьезную логистическую проблему. Вакцина имеет сложные требования к транспортировке и должна храниться при температуре −70 градусов Цельсия.
“У нас много работы. Мы не берем победный круг. Мы знаем, что нам предстоит трудный путь”, — сказал Перна.
Ожидается, что медицинские работники и пожилые люди в домах престарелых станут основными получателями первой волны из 2,9 млн прививок в этом месяце. При этом медики будут делать прививки уже в понедельник, а пожилые люди — к концу следующей недели.
Напомним, вакцина Pfizer была разрешена к применению регулирующими органами США. Число случаев заболевания растет в Америке с тысячами смертей в день, в то время как отделения интенсивной терапии в больницах по всей стране почти загружены. Более 297 тыс. американцев умерли от COVID-19. По уровню смертности и количеству заразившихся коронавирусом США занимают первое место в мире.