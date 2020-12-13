Пандемія: завод Pfizer у штаті Мічиган почав відправку першої партії вакцини від COVID-19

Контейнери з вакциною завантажуються в автофургони поштових компаній UPS і FedEx. Представники федеральної програми “Операція неймовірна швидкість” і Центрів по контролю і профілактиці захворювань доручили цим компаніям розвезти перші партії препарату по різних містах і штатах. Для цього мобілізовані вантажівки і літаки.

Як інформував напередодні один з керівників програми “Операція неймовірна швидкість”, начальник командування матеріально-технічного забезпечення Сухопутних військ США, генерал Гас Перна, перші партії вакцини вирішено доставити в 636 точок. 14 грудня вантажі надійдуть в 145 місць, 15 грудня — в 425, на наступний день — в 66.

Управління з питань якості продовольства і медикаментів США 11 грудня схвалило звернення BioNTech і Pfizer про реєстрацію їхньої вакцини за прискореною процедурою в надзвичайних обставинах. Фахівці управління отримали підтвердження того, що ефективність вакцини становить 95%, одній людині потрібне введення двох доз препарату. Вакцина повинна зберігатися при температурі мінус 75-80 градусів Цельсія (ампули після розморожування допустимо зберігати при температурі два-вісім градусів не більше п’яти днів). Для перевезення випущені спеціальні ізотермічні контейнери з датчиками глобальної навігаційної системи GPS.

Відзначимо, що ЄС прийме рішення про вакцину Pfizer проти COVID-19 до 29 грудня.