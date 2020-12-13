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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 69066 просмотра

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Пандемия: завод Pfizer в штате Мичиган начал отправку первой партии вакцины от COVID-19

Пандемия: завод Pfizer в штате Мичиган начал отправку первой партии вакцины от COVID-19

Киев  •  УНН

 • 11857 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Фармацевтический завод американской компании Pfizer в Каламазу (штат Мичиган) приступил в воскресенье к погрузке первой партии вакцины от коронавируса, разработанной в партнерстве с германской компанией BioNTech. Об этом сообщает СNN, пишет УНН.

Контейнеры с вакциной загружаются в автофургоны почтовых компаний UPS и FedEx. Представители федеральной программы “Операция невероятная скорость” и Центров по контролю и профилактике заболеваний поручили этим компаниям развезти первые партии препарата по различным городам и штатам. Для этого мобилизованы грузовики и самолеты.

Как информировал накануне один из руководителей программы “Операция невероятная скорость”, начальник командования материально-технического обеспечения Сухопутных войск США, генерал Гас Перна, первые партии вакцины решено доставить в 636 точек. 14 декабря грузы поступят в 145 мест, 15 декабря — в 425, на следующий день — в 66.

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США 11 декабря одобрило обращение BioNTech и Pfizer о регистрации их вакцины по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах. Специалисты управления получили подтверждения того, что эффективность вакцины составляет 95%, одному человеку требуется введение двух доз препарата. Вакцина должна храниться при температуре минус 75-80 градусов Цельсия (ампулы после размораживания допустимо хранить при температуре два-восемь градусов не более пяти дней). Для перевозки выпущены специальные изотермические контейнеры с датчиками глобальной навигационной системы GPS.

Отметим, что ЕС примет решение о вакцине Pfizer против COVID-19 до 29 декабря.

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