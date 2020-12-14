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У Німеччини виникли проблеми з поставками вакцини від COVID-19

У Німеччини виникли проблеми з поставками вакцини від COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. У Німеччини виникли проблеми з поставками вакцини від COVID-19 від компаній BioNTech і Pfizer. Про це з посиланням на представника Міністерства охорони здоров’я ФРН пише Der Spiegel, передає УНН.

Зазначається, що Німеччина готова почати вакцинацію з 15 грудня, проте до кінця січня 2021 року ФРН зможе отримати лише 3-4 млн доз вакцини, що менше, ніж очікувалося.

За словами міністра охорони здоров’я Німеччини Йенса Шпана, перші партії вакцин вже є в розпорядженні, і після того, як буде отримано дозвіл на їх застосування, вони будуть доставлені в центри вакцинації.

Він також зазначив, що якби Німеччина розглядала заявку про допуск вакцини на національному рівні, як це було в Великобританії та США, то процедура допуску вакцини була б закінчена скоріше.

Як повідомляв УНН, в США завод Pfizer у штаті Мічиган вже почав відправку першої партії вакцини від COVID-19 до розподільчих центрів. Вакцинацію серед американців планують розпочати сьогодні. ЄС прийме рішення про вакцину Pfizer проти COVID-19 до 29 грудня.

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