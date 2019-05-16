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6 марта, 19:19 • 137903 просмотра

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В Германии представили летающее такси без водителя

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 мая. УНН. Немецкий стартап Lilium продемонстрировал прототип автономного летающего такси на 5 человек. В компании утверждают, что это первая подобная разработка в мире. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

По словам представителя компании, недавно прототип прошел первые испытания: самостоятельно взлетел, повисел в воздухе и приземлился.

Аппарат, который питается электроэнергией, способен преодолеть 300 км в час.

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Несколько других компаний уже испытывали подобные аппараты, но ни один из них не берет на борт более двух человек.

Исполнительный директор и один из соучредителей Lilium Дэниэл Виганд сказал: "Мы всегда стремились увеличить число мест с двух до пяти - это открывает небо гораздо большем количестве путешественников".

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Летающее такси приводят в движение 36 электромоторов, позволяющие ему взлетать и садиться вертикально.

В компании утверждают, что одной зарядки хватает на час полета.

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Напомним, компания Samson Motors разработала первый в мире летающий спорткар FLYING.

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