Uber уклав угоду з NASA з розробки управління "літаючого таксі"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Uber уклав угоду з NASA з розробки програмного забезпечення для управління маршрутами "літаючого таксі" в повітрі, передає УНН з посиланням на Reuters.
Uber стверджує, що це був перший контракт з офіційними службами Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA), що охоплює малоповерховий повітряний простір, а не космічний.
Відзначається, що NASA працювало з такими контрактами для розробки ракет з кінця 1950-х років.
Представники Uber заявили, що тестувати послуги "літаючого таксі" на чотири пасажири будуть в 2020 році.
Також, представник компанії сказав, що Uber прагне прискорити розробку нової галузі міських повітряних таксі, які клієнти могли б замовити через смартфон.
З 2023 року компанія планує співпрацювати з авіаційними регуляторами в США і Європі, щоб отримати схвалення на реалізацію проекту.
Повідомляється, що NASA не коментувало дану угоду.
Uber також працює з розробниками нерухомості Sandstone Properties в Лос-Анджелесі, щоб будувати посадочні майданчики на даху хмарочосів, з яких будуть пропонуватися послуги uberAIR.
Як повідомляв УНН, компанія Uber заявила про те, що планує представити літаюче таксі до 2020 року.