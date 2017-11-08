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Uber заключил сделку с NASA по разработке управления "летающего такси"

Uber заключил сделку с NASA по разработке управления "летающего такси"

Киев  •  УНН

 • 11433 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Uber заключил сделку с NASA по разработке программного обеспечения для управления маршрутами "летающего такси" в воздухе, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Uber утверждает, что это был первый контракт с официальными службами Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA), охватывающий малоэтажное воздушное пространство, а не космическое.

Отмечается, что NASA работало с такими контрактами для разработки ракет с конца 1950-х годов.

Представители Uber заявили, что тестировать услуги "летающего такси" на четыре пассажира будут в 2020 году.

Также, представитель компании сказал, что Uber стремится ускорить разработку новой отрасли городских воздушных такси, которые клиенты могли бы заказать через смартфон.

С 2023 года компания планирует сотрудничать с авиационными регуляторами в США и Европе, чтобы получить одобрение на реализацию проекта.

Сообщается, что NASA не комментировало данную сделку.

Uber также работает с разработчиками недвижимости Sandstone Properties в Лос-Анджелесе, чтобы строить посадочные площадки на крыше небоскребов, из которых будут предлагаться услуги uberAIR. 

Как сообщал УНН, компания Uber заявила о том, что планирует представить летающее такси до 2020 года.

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