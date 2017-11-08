Uber заключил сделку с NASA по разработке управления "летающего такси"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Uber заключил сделку с NASA по разработке программного обеспечения для управления маршрутами "летающего такси" в воздухе, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Uber утверждает, что это был первый контракт с официальными службами Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA), охватывающий малоэтажное воздушное пространство, а не космическое.
Отмечается, что NASA работало с такими контрактами для разработки ракет с конца 1950-х годов.
Представители Uber заявили, что тестировать услуги "летающего такси" на четыре пассажира будут в 2020 году.
Также, представитель компании сказал, что Uber стремится ускорить разработку новой отрасли городских воздушных такси, которые клиенты могли бы заказать через смартфон.
С 2023 года компания планирует сотрудничать с авиационными регуляторами в США и Европе, чтобы получить одобрение на реализацию проекта.
Сообщается, что NASA не комментировало данную сделку.
Uber также работает с разработчиками недвижимости Sandstone Properties в Лос-Анджелесе, чтобы строить посадочные площадки на крыше небоскребов, из которых будут предлагаться услуги uberAIR.
Как сообщал УНН, компания Uber заявила о том, что планирует представить летающее такси до 2020 года.