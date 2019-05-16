У Німеччині представили літаюче таксі без водія
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Німецький стартап Lilium продемонстрував прототип автономного літаючого таксі на 5 осіб. У компанії стверджують, що це перша подібна розробка в світі. Про це повідомляє УНН із посиланням на BBC.
За словами представника компанії, недавно прототип пройшов перші випробування: самостійно злетів, повисів у повітрі і приземлився.
Апарат, який живиться електроенергією, здатний подолати 300 км за годину.
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Кілька інших компаній вже випробували подібні апарати, але жоден з них не бере на борт більше двох осіб.
Виконавчий директор і один із співзасновників Lilium Деніел Віганд сказав: “Ми завжди прагнули збільшити число місць з двох до п’яти — це відкриває небо набагато більшій кількості мандрівників”.
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Літаючому таксі надають рух 36 електромоторів, що дозволяють йому злітати і сідати вертикально.
У компанії стверджують, що однієї зарядки вистачає на годину польоту.
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Нагадаємо, компанія Samson Motors розробила перший в світі літаючий спорткар FLYING.