Розроблено перший в світі літаючий спортивний автомобіль
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Компанія Samson Motors розробила перший в світі літаючий спорткар FLYING, передає УНН з посиланням на британське видання mirror.co.uk
Повідомляється, що FLYING здатний розганятися до 300 км на годину і досягати майже 5 тис метрів у висоту.
"Автомобіль майбутнього може бути вашим всього за 90 тис. Фунтів стерлінгів (близько 121 тис. Дол, - ред.)", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що літаючий спортивний автомобіль надійде в продаж вже в 2018 році.
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Зразок функціонує як звичайний автомобіль, але може легко перетворюватися в літак. Після польоту спортивний автомобіль повертається в режим їзди, а крила надійно вкладаються.
Представники Samson Motors попередили, що для польоту на спортивному автомобілі потрібна спеціальна ліцензія "приватного пілота".
Також повідомляється, що літаючий спорткар FLYING мінімально шкодить навколишньому середовищу.
Нагадаємо, Uber анонсував показові запуски літаючих таксі в 2020 році.