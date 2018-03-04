Porsche має намір випускати літаючі таксі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Компанія Porsche має намір створити авіатаксі, якими б пасажири змогли керувати самостійно. Директор з продажів Детлев фон Платен заявив, що Porsche вивчає перспективи ринку літаючих таксі, передає УНН з посиланням на Reuters.
“Це справді має сенс. Якщо я їду від Цуффенхаузена (заводу Porsche) до аеропорту Штутгарта, то мені потрібно щонайменше півгодини. Це якщо мені пощастить. Переліт займе лише три з половиною хвилини”, — зазначив фон Платен.
За планами Porsche пасажири будуть самостійно контролювати літаючий апарат, але не потребують пілотної ліцензії, тому що багато функцій автомобіля будуть автоматизовані.
Минулого року на автошоу у Женеві (Швейцарія) компанія Italdesign (яка, як і Porsche, входить до групи Volkswagen) і Airbus представили двомісний літаючий автомобіль Pop.Up.
Потенційними конкурентами літального апарата Porsche стануть німецькі стартапи Volocopter (який підтримує Daimler), Lilium Jet та eVolo, а також американські компанії Terrafugia та Joby Aviation.