Porsche намерена выпускать летающие такси

"Это действительно имеет смысл. Если я еду от Цуффенхаузена (завода Porsche) в аэропорт Штутгарта, то мне нужно не менее получаса. Это если мне повезет. Перелет займет всего три с половиной минуты", - отметил фон Платен.

По планам Porsche пассажиры будут самостоятельно контролировать летательный аппарат, но не требуют пилотной лицензии, так как многие функции автомобиля будут автоматизированы.

В прошлом году на автошоу в Женеве (Швейцария) компания Italdesign (которая, как и Porsche, входит в группу Volkswagen) и Airbus представили двухместный летающий автомобиль Pop.Up.

Потенциальными конкурентами летательного аппарата Porsche станут немецкие стартапы Volocopter (который поддерживает Daimler), Lilium Jet и eVolo, а также американские компании Terrafugia и Joby Aviation.