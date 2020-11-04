В Нидерландах сегодня продолжатся судебные слушания по MH17
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. В Нидерландах сегодня продолжатся судебные слушания по делу о катастрофе малазийского Boeing рейса MH17 на Донбассе в июле 2014 года, передает УНН.
Слушания продолжатся сегодня в 11:00 по Киеву.
Во вторник, 3 ноября, в суде в Нидерландах показали видео из интервью, проведенное адвокатами подозреваемого в катастрофе малазийского Boeing рейса MH17 Олега Пулатова.
Кроме того, в интервью, которое показала сторона защиты, было обнародовано несколько телефонных разговоров, которые ранее не были обнародованы ни Совместной следственной группой, ни Службой безопасности Украины. Во время выступления стороны защиты слушания перенесли на 4 ноября.
Напомним, 17 июля 2014 года на востоке Украины был сбит самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines рейса MH17. В 2018 году Совместная следственная группа по расследованию катастрофы рейса MH17 определила, что самолет был сбит самоходной установкой “Бук”, принадлежащий 53-1 бригаде из города Курска в Российской Федерации. В июне 2019-го следователи назвали имена четырех подозреваемых в причастности к катастрофе MH17.
Процесс по делу MH17 в окружном суде Гааги начался 9 марта. Судебный процесс касается первых четырех обвиняемых в сбитии самолета рейса MH17.