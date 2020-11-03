Суд по MH17: слухання відклали до завтра

"Ви (адвокат захисту - ред.) виступаєте вже близько 70 хвилин ... Ми дуже уважно слухаємо те, що ви говорите, і це звичайно вимагає зусиль і для перекладачів, так що я думаю необхідно перервати слухання зараз і продовжити завтра, так ми і зробимо", - сказав головуючий суддя Хендрік Стейнхаус.

Слухання продовжаться 4 листопада в 11:00 за Києвом.

Нагадаємо, сьогодні в суді в Нідерландах показали відео з інтерв'ю, проведене адвокатами підозрюваного в катастрофі малазійського Boeing рейсу MH17 Олега Пулатова.

Крім того, в інтерв'ю, яке сьогодні показала сторона захисту, було оприлюднено кілька телефонних розмов, які раніше не були оприлюднені ні Спільною слідчою групою, ні Службою безпеки України.

17 липня 2014 року на сході України був збитий літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines рейсу MH17. У 2018 році, 24 травня, Спільна слідча група з розслідування катастрофи рейсу MH17 визначила, що літак був збитий самохідною установкою "Бук", що належить 53-1 бригаді з міста Курська в Російській Федерації. У червні 2019-го слідчі назвали імена чотирьох підозрюваних у причетності до катастрофи MH17.

Процес у справі MH17 в окружному суді Гааги розпочався 9 березня. Судовий процес стосується перших чотирьох обвинувачених в збитті літака рейсу MH17.