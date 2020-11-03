Суд по MH17: слушания отложили до завтра
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. В Нидерландах отложили до завтра судебные слушания по делу о катастрофе малазийского Boeing рейса MH17 на Донбассе в июле 2014 года, передает корреспондент УНН.
"Вы (адвокат защиты - ред.) выступаете уже около 70 минут... Мы очень внимательно слушаем то что вы говорите, и это конечно требует усилий и для переводчиков, так что я думаю необходимо прервать слушания сейчас и продолжить завтра, так мы и сделаем", - сказал председательствующий судья Хендрик Стейнхаус.
Слушания продолжатся 4 ноября в 11:00 по Киеву.
Напомним, сегодня в суде в Нидерландах показали видео с интервью, проведенное адвокатами подозреваемого в катастрофе малазийского Boeing рейса MH17 Олега Пулатова.
Кроме того, в интервью, которое сегодня показала сторона защиты, было обнародовано несколько телефонных разговоров, которые ранее не были обнародованы ни Совместной следственной группой, ни Службой безопасности Украины.
17 июля 2014 года на востоке Украины был сбит самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines рейса MH17. В 2018 году, 24 мая, Совместная следственная группа по расследованию катастрофы рейса MH17 определила, что самолет был сбит самоходной установкой "Бук", принадлежащей 53-1 бригаде из города Курска в Российской Федерации. В июне 2019-го следователи назвали имена четырех подозреваемых в причастности к катастрофе MH17.
Процесс по делу MH17 в окружном суде Гааги начался 9 марта. Судебный процесс касается первых четырех обвиняемых в сбитии самолета рейса MH17.