В Нидерландах показали видеоинтервью подозреваемого в катастрофе MH17 Пулатова

Так, на видео от 16 февраля Пулатова интервьюирует российский адвокат. Она спросила, "были ли у "ДНР" ракеты "БУК" в период с 16 по 18 июля 2014 года".

"Мне об этом ничего неизвестно. Что касается меня лично, то о том, что якобы в ополчения Донбасса была система "БУК", стало известно из выпусков новостей, СМИ. Это примерно 19-го июля 2014 года... Мы точно знали на тот момент, что в районе населенных пунктов Петровское были установки "Точка", и в районе н.п. Зарощенское были развернуты на позициях системы "БУК" украинской армии", - заявил подозреваемый.

Также он заявил, что в указанный период о данной системе он ни с кем не разговаривал.

"Это очень тяжелое обвинение, которое мне выдвинули. Обвинение предъявлено несмотря на то, что именно мной было организовано хранение - с целью обеспечить сохранение всех доказательств, всего имущества, жертв этой катастрофы, чтобы в конце концов была возможность провести нормальное разбирательство", - сказал он.

Также было опубликовано двухчасовое видео, записанное нидерландскими адвокатами от 22 октября, где Пулатов подтвердил свои слова.

Относительно перехваченных телефонных звонков он заявил, что "использование средств мобильной связи допускало возможность прослушки" - поэтому они задействовали несколько мобильных номеров, а также использовали кодовые слова. Все "важные разговоры", по его словам, велись по закрытой линии связи, которая "не могла прослушиваться".

Ранее сегодня в Нидерландах возобновился судебный процесс по делу о сбивании МН17.

Напомним, 17 июля 2014 года на востоке Украины был сбит самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines рейса MH17. В 2018 году, 24 мая, Совместная следственная группа по расследованию катастрофы рейса MH17 определила, что самолет был сбит самоходной установкой "Бук", принадлежащей 53-ей бригаде из города Курска в Российской Федерации. В июне 2019-го следователи назвали имена четырех подозреваемых в причастности к катастрофе MH17.

Отметим, процесс по делу MH17 в окружном суде Гааги начался 9 марта. Судебный процесс касается первых четырех обвиняемых в сбивании самолета рейса MH17.

Подозреваемые - трое граждан России и один - Украины: Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко, которых обвиняют в причастности к трагедии рейса МН17 "Малазийских авиалиний".

Слушания проходят в окружном суде Гааги в Судебном комплексе Схипхол.