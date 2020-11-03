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У Нідерландах показали відеоінтерв'ю підозрюваного у катастрофі MH17 Пулатова

У Нідерландах показали відеоінтерв'ю підозрюваного у катастрофі MH17 Пулатова

Київ • УНН

 • 23406 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. У суді в Нідерландах показали відео з інтерв'ю, проведене адвокатами підозрюваного у катастрофі малазійського Boeing рейсу MH17 Олега Пулатова, записане у Росії, передає кореспондент УНН.

Так, на відео від 16 лютого Пулатова інтерв'ює російський адвокат. Вона запитала, "чи були у "ДНР" ракети "БУК" у період з 16 по 18 липня 2014 року".

"Мені про це нічого невідомо. Що стосується мене особисто, то про те, що нібито у ополчення Донбасу була система "БУК", стало відомо із випусків новин, ЗМІ. Це приблизно 19-го липня 2014 року... Ми точно знали на той момент, що у районі населених пунктів Петрівське були установки "Точка", і у районі н.п. Зарощенське були розгорнуті на позиціях системи "БУК" української армії", - заявив підозрюваний.

Також він заявив, що у зазначений період про дану систему він ні з ким не розмовляв.

"Це дуже тяжке обвинувачення, яке мені висунули. Звинувачення висунуто незважаючи на те, що саме мною було організоване зберігання - з метою забезпечити збереження всіх доказів, всього майна, жертв цієї катастрофи, щоб врешті-решт була можливість провести нормальний розгляд", - сказав він.

Також було опубліковано двогодинне відео, записане нідерландськими адвокатами від 22 жовтня, де Пулатов підтвердив свої слова.

Щодо перехоплених телефонних дзвінків він заявив, що "використання засобів мобільного зв'язку допускало можливість прослушки" - з цього вони задіяли кілька мобільних номерів, а також використовували кодові слова. Всі "важливі розмови", за його словами, велися по закритій лінії зв'язку, яка "не могла прослуховуватися".

Раніше сьогодні у Нідерландах поновився судовий процес у справі про збиття МН17.

Нагадаємо, 17 липня 2014 року на сході України був збитий літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines рейсу MH17. У 2018 році, 24 травня, Спільна слідча група з розслідування катастрофи рейса MH17 визначила, що літак був збитий самохідною установкою "Бук", що належить 53-ій бригаді з міста Курська у Російській Федерації. У червні 2019-го слідчі назвали імена чотирьох підозрюваних у причетності до катастрофи MH17.

Зазначимо, процес у справі MH17 в окружному суді Гааги розпочався 9 березня. Судовий процес стосується перших чотирьох обвинувачених у збитті літака рейсу MH17.

Підозрювані - троє громадян Росії і один - України: Ігор Гіркін (Стрєлков), Сергій Дубінський, Олег Пулатов і Леонід Харченко, яких звинувачують у причетності до трагедії рейсу МН17 "Малазійських авіаліній".

Слухання проходять в окружному суді Гааги у Судовому комплексі Схіпхол.

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