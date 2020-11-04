У Нідерландах сьогодні продовжаться судові слухання по MH17

Слухання продовжаться сьогодні об 11:00 за Києвом.

У вівторок, 3 листопада, в суді в Нідерландах показали відео з інтерв'ю, проведене адвокатами підозрюваного в катастрофі малазійського Boeing рейсу MH17 Олега Пулатова.

Крім того, в інтерв'ю, яке показала сторона захисту, було оприлюднено кілька телефонних розмов, які раніше не були оприлюднені ні Спільною слідчою групою, ні Службою безпеки України. Під час виступу сторони захисту слухання перенесли на 4 листопада.

Нагадаємо, 17 липня 2014 року на сході України був збитий літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines рейсу MH17. У 2018 році Спільна слідча група з розслідування катастрофи рейсу MH17 визначила, що літак був збитий самохідною установкою "Бук", що належить 53-1 бригаді з міста Курська в Російській Федерації. У червні 2019-го слідчі назвали імена чотирьох підозрюваних у причетності до катастрофи MH17.

Процес у справі MH17 в окружному суді Гааги розпочався 9 березня. Судовий процес стосується перших чотирьох обвинувачених в збитті літака рейсу MH17.