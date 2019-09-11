В НАПК правая рука не знает, что делает левая - юрист УАФ
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Юрист Украинской ассоциации футбола Владимир Тимошенко прокомментировал сообщение НАПК относительно админпротоколов Андрея Павелко. По его словам, решение об их утверждении принято не было, а потому причины по которым на сайте ведомства появилось сообщение о направлении протоколов в суд будут выяснять правоохранители. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"НАПК, вы издеваетесь? У вас правая рука не знает, что делает левая? Или это просто Ваша госпожа Мостовая снова пошла заниматься самоуправством?
Так, 6 сентября состоялось заседание НАПК, на рассмотрение были вынесены протоколы составленные госпожой Мостовой (руководитель Департамента мониторинга законодательства НАПК) о якобы наличии конфликта интересов в действиях президента УАФ Андрея Павелко во время голосования им за законы, необходимые для проведения финального матча ЛЧ УЕФА в столице.
Протоколы были настолько абсурдные и алогичные, что их даже трудно назвать "документами".
Если коротко, то по логике Мостовой, человек, взявший на себя ответственность перед УЕФА за организацию финала должен саботировать его проведения в Киеве и не поддерживать законопроекты КМУ, необходимые для того, чтобы принять гостей этого масштабного спортивного мероприятия.
В абсурдности протоколов "имени Мостовой" не сомневались и члены НАПК, которые 6 сентября проголосовать ПРОТИВ их поддержки, а соответственно, и ПРОТИВ направления в суд (см. видео)", - написал он.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Суд не нашел оснований для привлечения Павелко к административной ответственности
А уже сегодня, сайт НАПК проинформировал о том, что протоколы были направлены в суд.
"Как это понимать? Особенно учитывая п. 12 Порядка оформления протоколов об админнарушении и внесением предписания НАПК, согласно которому решение (о админпротоколах) должны утверждаться исключительно на заседании НАПК", - отметил Тимошенко.
Он также напомнил, что это уже не первый раз госпожа Мостовая "совершает подобное самоуправство".
"И в прошлый раз ни один из ее протоколов не был принят судами к рассмотрению. Более того, по таким фактам против Мостовой открыто уголовное производство. И мы надеемся, что правоохранители такие выяснят кто, как и почему мотивирует чиновника НАПК на такие противозаконные действия", - резюмировал юрист.
Как писал УНН, НАПК направило в суд админпротоколы на Павелко без их предварительного утверждения.