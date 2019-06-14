Суд не знайшов підстав для притягнення Павелка до адмінвідповідальності
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Печерський районний суд Києва закрив провадження у справі про притягнення до адміністративної відповідальності президента Української асоціації футболу (колишня ФФУ - ред.)народного депутата Андрія Павелка, передає УНН з посиланням на рішення суду.
Клопотання про притягнення Павелка до адмінвідповідальності в суд було передано одним із співробітників Національного агентства з питань запобігання корупції. Йдеться про 4 протоколи, які орган направив в суд 31 січня 2019 року.
Вивчивши матеріали справи, суд прийшов до висновку закрити провадження у справі, на підставі закінчення строків притягнення до адміністративної відповідальності.
Нагадаємо, що НАЗК провело повну перевірку декларацій Павелка і 29 грудня 2018 року опублікувало результати цієї перевірки. У них були відсутні будь-які протоколи про адмінвідповідальність, а навпаки стверджувалося, що фактів "незаконного збагачення - не виявлено".
Однак, через місяць, до суду були передані одразу кілька адмінпротоколів стосовно депутата. При цьому в НАЗК заявили, що на засіданні агентства вони затверджені не були.
У УАФ (раніше ФФУ - ред.) на ситуацію відреагували юристи, повідомивши про можливу підробку документів.
"Ніякої офіційної інформації про нові рішення НАЗК і складання якихось додаткових протоколів, крім документа від 29 грудня, Павелку ніяким чином не повідомлялось", - пояснив юрист Володимир Тимошенко.
З огляду на викладене, юридичний відділ УАФ тоді планував звернутися до правоохоронних органів з проханням перевірити походження згаданих протоколів.