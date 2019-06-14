Суд не нашел основания для привлечения Павелко к админответственности
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Печерский районный суд Киева закрыл производство по делу о привлечении к административной ответственности президента Украинской ассоциации футбола (бывшая ФФУ - ред.) народного депутата Андрея Павелко, передает УНН со ссылкой на решение суда.
Ходатайство о привлечение Павелко к админответственности в суд было передано одним из сотрудников Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Речь идет о 4 протоколах, которые орган направил в суд 31 января 2019 года.
Изучив материалы дела, суд пришел к выводу закрыть производство по делу, на основании истечения сроков привлечения к административной ответственности.
Напомним, что НАПК провело полную проверку деклараций Павелко и 29 декабря 2018 года опубликовало результаты этой проверки. В них отсутствовали какие-либо протоколы об админответственности, а наоборот утверждалось, что фактов “незаконного обогащения — не выявлено”.
Однако, спустя месяц, в суд были переданы сразу несколько админпротоколов в отношении депутата. При этом в НАПК заявили, что на заседании агентства они утверждены не были.
В УАФ (раньше ФФУ — ред.) на ситуацию отреагировали юристы, сообщив о возможной подделке документов.
“Никакой официальной информации о новых решениях НАПК и составлении каких-то дополнительных протоколов, кроме документа от 29 декабря, Павелко никаким образом не сообщалось”, — пояснил юрист Владимир Тимошенко.
Учитывая изложенное, юридический отдел УАФ тогда планировал обратиться в правоохранительные органы с просьбой проверить происхождение упомянутых протоколов.