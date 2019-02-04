ФФУ готовит заявление в правоохранительные органы по факту возможной подделки документов - адвокат

КИЕВ. 4 февраля. УНН. В Федерации футбола Украины заподозрили возможную подделку документов со стороны неустановленных лиц. Поводом для таких выводов стали сообщения отдельных СМИ относительно направления в Печерский суд г. Киева 13 протоколов НАПК о якобы нарушениях действующего законодательства со стороны президента ФФУ Андрея Павелко. Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Федерации Владимир Тимошенко, передает УНН.