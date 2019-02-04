ФФУ готовит заявление в правоохранительные органы по факту возможной подделки документов - адвокат
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. В Федерации футбола Украины заподозрили возможную подделку документов со стороны неустановленных лиц. Поводом для таких выводов стали сообщения отдельных СМИ относительно направления в Печерский суд г. Киева 13 протоколов НАПК о якобы нарушениях действующего законодательства со стороны президента ФФУ Андрея Павелко. Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Федерации Владимир Тимошенко, передает УНН.
"Параллельно, другие СМИ сообщили о фейковости "протоколов" от НАПК (направленных - ред.) в суд со ссылкой на решение Агентства от 29 декабря прошлого года", - уточнил юрист.
По его словам, согласно п. 12 Порядка оформления протоколов об админнарушении и внесением предписания НАПК, соответствующие решения должны утверждаться исключительно на заседании НАПК.
"Однако, согласно сведениям официального сайта НАПК, решение о результатах проверки деклараций Павелко принималось Агентством только один раз - 29 декабря прошлого года. Никаких других заседаний по этому вопросу в НАПК не проходило, о чем свидетельствуют опубликованные повестки дня заседаний Агентства.
Решение же НАПКот 29 декабря не содержит ни одного упоминания об утверждении протоколов об админнарушении. Зато, документ свидетельствует об отсутствии в действиях Павелко признаков незаконного обогащения и конфликта интересов.
Отмечу, что никакой официальной информации о новых решениях НАПК и составления каких-то дополнительных протоколов, кроме документа от 29 декабря, Павелко никаким образом не сообщалось", - пояснил Тимошенко.
Учитывая изложенное, юридический отдел ФФУ имеет все основания предполагать или фальсификацию решения, или же подделку документов относительно Павелко и итогов проверки его деклараций, отметил он.
"С целью выяснения истины и исключения участия отдельных лиц в спланированной и проплаченной дискредитационной кампании против Павелко накануне выборов в Исполком УЕФА, юристы ФФУ готовят заявление в правоохранительные органы Украины с требованием проверить изложенные факты путем проверки заявления об уголовном правонарушении", - резюмировал адвокат.
Тимошенко добавил, что ст. 358 УК Украины за "Использование заведомо поддельного документа" наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет.
Как писал УНН, НАПК установило отсутствие фактов незаконного обогащения и конфликта интересов у Павелко.