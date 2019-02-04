ФФУ готує заяву до правоохоронних органів за фактом можливої підробки документів - адвокат

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КИЇВ. 4 лютого. УНН. У Федерації футболу України запідозрили можливу підробку документів збоку невстановлених осіб. Приводом для таких висновків стали повідомлення окремих ЗМІ стосовно направлення до Печерського суду м. Києва 13 протоколів НАЗК про, нібито, порушення чинного законодавства збоку президента ФФУ Андрія Павелка. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив адвокат Федерації Володимир Тимошенко, передає УНН

“Паралельно, інші ЗМІ повідомили про фейковість „протоколів“ від НАЗК до суду із посиланням на рішення Агентства від 29 грудня минулого року”, — уточнив юрист.

За його словами, згідно із п. 12 Порядку оформлення протоколів про адмінпорушення та внесенням припису НАЗК, відповідні рішення мають затверджуватися виключно на засіданні НАЗК.

“Однак, відповідно до відомостей офіційного сайту НАЗК, рішення про результати перевірки декларацій А. Павелка приймалося Агентством лише один раз — 29 грудня минулого року. Жодних інших засідань з цього питання в НАЗК не проходило, про що свідчать опубліковані порядки денні засідань Агентства.

Рішення ж НАЗК від 29 грудня не містить жодної згадки про затвердження протоколів про адмінпорушення. Натомість, документ засвідчує відсутність в діях Павелка ознак незаконного збагачення та конфлікту інтересів.

Зауважу, що жодної офіційної інформації про нові рішення НАЗК та складання якихось додаткових протоколів, окрім документа від 29 грудня, Павелку у будь-який спосіб не повідомлялося”, — пояснив Тимошенко.

З огляду на викладене, юридичний відділ ФФУ має усі підстави припускати або фальсифікацію рішення, або ж підробку документів стосовно Павелка та підсумків перевірки його декларацій, зауважив він.

“З метою з’ясування істини та виключення участі окремих осіб у спланованій та проплаченій дискредитаційній кампанії проти Павелка напередодні виборів до Виконкому УЄФА, юристи ФФУ готують заяву до правоохоронних органів України із вимогою перевірити викладені факти шляхом перевірки заяви про кримінальне правопорушення”, — резюмував адвокат.

Тимошенко додав, що ст. 358 КК України за “Використання завідомо підробленого документа” карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або ж обмеженням волі на строк до двох років.

Як писав УНН, НАЗК встановило відсутність фактів незаконного збагачення та конфлікту інтересів у Павелка.

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