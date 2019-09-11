НАЗК скерувало до суду адмінпротоколи на Павелка без їх попереднього затвердження
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції надіслало до суду два адміністративні протоколи стосовно колишнього депутата Верховної Ради, президента УАФ Андрія Павелка. Про це йдеться у повідомленні агентства, передає УНН.
“Складено 2 протоколи стосовно народного депутата України VIII скликання Андрія Павелка, який у той же час займав посади Президента громадської спілки „Федерація футболу України“ та другого заступника голови юридичного комітету Спілки європейських футбольних асоціацій, який вчинив дії та прийняв рішення, пов’язані з участю в обговоренні питань, що стосувались розгляду проектів Законів України „Про внесення зміни до розділу VIII „Прикінцеві та перехідні положення“ Закону України „Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування“ у зв’язку з підготовкою та проведенням в Україні фінальних матчів Ліги чемпіонів УЄФА та Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок сезону 2017/2018“, „Про внесення змін до розділу ХХ „Перехідні положення“ Податкового кодексу України у зв’язку з підготовкою та проведенням в Україні фінальних матчів Ліги чемпіонів УЄФА та Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок сезону 2017/2018“, „Про внесення зміни до розділу ХХІ „Прикінцеві та перехідні положення“ Митного кодексу України у зв’язку з організацією та проведенням фінальних матчів Ліги чемпіонів УЄФА та Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок сезону 2017/2018“ без публічного оголошення про наявність реального конфлікту інтересів під час пленарного засідання”, — йдеться у повідомленні НАЗК.
Натомість, 6 вересня під засідання НАЗК, коли вказані адмінпротоколи булу винесені на розгляд, члени Агентства їх не підтримали.
“А відповідно до п. 12 Порядку оформлення протоколів про адмінпорушення та внесенням припису НАЗК, подібні рішення мають затверджуватися виключно на засіданні НАЗК”, — заявив раніше юрист УАФ Володимир Тимошенко.
Нагадаємо, раніше одна з чиновниць НАЗК вже скеровувала протоколи стосовно Павелка до суду без попереднього їх голосування на засіданні НАЗК, проте вони так і не були затверджені судами.