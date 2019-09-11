НАПК направило в суд админпротоколы на Павелко без их предварительного утверждения

“Составлено 2 протокола в отношении народного депутата Украины VIII созыва Андрея Павелко, который в то же время занимал должности Президента общественного союза „Федерация футбола Украины“ и второго заместителя председателя юридического комитета Союза европейских футбольных ассоциаций, который совершил действия и принял решения, связанные с участием в обсуждении вопросов, которые касались рассмотрения проектов законов Украины „О внесении изменения в раздел VIII „Заключительные и переходные положения“ Закона Украины „О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование“ в связи с подготовкой и проведением в Украине финальных матчей Лиги чемпионов УЕФА и Лиги чемпионов УЕФА среди женщин сезона 2017/2018“, „О внесении изменений в раздел ХХ „Переходные положения“ Налогового кодекса Украины в связи с подготовкой и проведением в Украине финальных матчей Лиги чемпионов УЕФА и Лиги чемпионов УЕФА среди женщин сезона 2017/2018“, „О внесении изменения в раздел ХХ „Заключительные и переходные положения“ Таможенного кодекса Украины в связи с организацией и проведением финальных матча в Лиги чемпионов УЕФА и Лиги чемпионов УЕФА среди женщин сезона 2017/2018“ без публичного объявления о наличии реального конфликта интересов во время пленарного заседания”, — говорится в сообщении НАПК.

Зато, 6 сентября во заседания НАПК, когда указанные админпротоколы була вынесены на рассмотрение, члены Агентства их не поддержали.

“А в соответствии с п. 12 Порядка оформления протоколов об админнарушении и внесением предписания НАПК, подобные решения должны утверждаться исключительно на заседании НАПК”, — заявил ранее юрист УАФ Владимир Тимошенко.

Напомним, ранее одна из чиновниц НАПК уже направляла протоколы о Павелко в суд без предварительного их голосования на заседании НАПК, однако они так и не были утверждены судами.