У НАЗК права рука не знає, що робить ліва - юрист УАФ

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КИЇВ. 11 вересня. УНН. Юрист Української асоціації футболу Володимир Тимошенко прокоментував повідомлення НАЗК щодо адмінпротоколів Андрія Павелка. За його словами, рішення про їх затвердження прийнято не було, а тому причини з яких на сайті відомства з'явилося повідомлення про направлення протоколів до суду з'ясовуватимуть правоохоронці. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“НАЗК, ви знущаєтесь? У вас права рука не знає, що робить ліва? Чи це просто Ваша пані Мостова знову пішла займатися самоуправством?

Так, 6 вересня відбулося засідання НАЗК, на розгляд були винесені протоколи складені пані Мостовою (керівниця Департаменту моніторингу законодавства НАЗК) щодо начебто наявності конфлікту інтересів у діях президента УАФ Андрія Павелка під час голосування ним за закони, необхідні для проведення фінального матчу ЛЧ УЄФА в столиці.

Протоколи були настільки абсурдні та алогічні, що їх навіть важко назвати „документами“.

Якщо коротко, то за логікою Мостової, людина, яка взяла на себе відповідальність перед УЄФА за організацію фіналу мала б саботувати його проведення у Києві та не підтримувати законопроекти КМУ, необхідні для того, щоб прийняти гостей цього масштабного спортивного заходу.

В абсурдність протоколів „імені Мостової“ не сумнівалися і члени НАЗК, які 6 вересня проголосувати ПРОТИ їх підтримання, а відповідно, і ПРОТИ направлення до суду (див. відео)”, — написав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Суд не знайшов підстав для притягнення Павелка до адмінвідповідальності

А вже сьогодні, сайт НАЗК поінформував про те, що протоколи були скеровані до суду.

“Як це розуміти? Особливо зважаючи на п. 12 Порядку оформлення протоколів про адмінпорушення та внесенням припису НАЗК, відповідно до якого рішення (про адмінпротоколи) мають затверджуватися виключно на засіданні НАЗК”, — зауважив Тимошенко.

Він також нагадав, що це вже не вперше пані Мостова “вчиняє подібне самоуправство”.

“І минулого разу жоден з її протоколів не був прийнятий судами до розгляду. Ба більше, за такими фактами проти Мостової відкрито кримінальне провадження. І ми сподіваємося, що правоохоронці такі з’ясують хто, як і чому мотивує чиновницю НАЗК на такі протизаконні дії”, — резюмував юрист.

Як писав УНН, НАЗК скерувало до суду адмінпротоколи на Павелка без їх попереднього затвердження.

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