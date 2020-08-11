В НАПК объяснили, декларации которых сотрудников СБУ не будут проверять

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 86589 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102495 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 127632 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107822 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127974 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101390 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102190 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104067 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101964 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101510 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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В НАПК объяснили, декларации которых сотрудников СБУ не будут проверять

В НАПК объяснили, декларации которых сотрудников СБУ не будут проверять

Киев  •  УНН

 • 26523 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. Не все декларации сотрудников Службы безопасности Украины подлежат проверке. Поэтому, НАПК не будет проверять декларации водителей и медиков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"Все сотрудники СБУ должны подавать декларации - это предусмотрено Законом Украины "О СБУ". Но не все эти декларации подлежат полной проверке НАПК. Так, НАПК не проверяет декларации сотрудников СБУ, которые выполняют функции по обслуживанию или технические функции. Это, например, шоферы и медики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проверке подлежат декларации таких должностных лиц СБУ:

- глава, заместители главы СБУ и другие кадры, которые осуществляют функции представителей власти;

- лица, чьи должности, связаны с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций или уполномочены на выполнение этих функций. Это начальники финансовых департаментов и отделов, заведующие складов, инспекторы и ревизоры, начальники департаментов и главных управлений и тому подобное.

Напомним, Национальное агентство по предупреждению коррупции проверит декларации 16 должностных лиц, среди которых 12 заместителей министров.

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