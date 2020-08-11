У НАЗК пояснили, декларації яких працівників СБУ не перевірятимуть

"Усі співробітники СБУ мають подавати декларації – це передбачено Законом України "Про СБУ". Але не всі ці декларації підлягають повній перевірці НАЗК. Так, НАЗК не перевіряє декларації працівників СБУ, які виконують функції з обслуговування або технічні функції. Це, наприклад, шофери та медики", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перевірці підлягають декларації таких посадових осіб СБУ:

- голова, заступники голови СБУ та інші кадри, які здійснюють функції представників влади;

- особи, чиї посади пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарчих функцій або уповноважені на виконання цих функцій. Це начальники фінансових департаментів та відділів, завідувачі складів, інспектори та ревізори, начальники департаментів та головних управлінь тощо.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції перевірить декларації 16 посадовців, серед яких 12 заступників міністрів.