У НАЗК пояснили, декларації яких працівників СБУ не перевірятимуть
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Не всі декларації співробітників Служби безпеки України підлягають перевірці. Відтак, НАЗК не перевірятиме декларації шоферів та медиків. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу НАЗК.
"Усі співробітники СБУ мають подавати декларації – це передбачено Законом України "Про СБУ". Але не всі ці декларації підлягають повній перевірці НАЗК. Так, НАЗК не перевіряє декларації працівників СБУ, які виконують функції з обслуговування або технічні функції. Це, наприклад, шофери та медики", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що перевірці підлягають декларації таких посадових осіб СБУ:
- голова, заступники голови СБУ та інші кадри, які здійснюють функції представників влади;
- особи, чиї посади пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарчих функцій або уповноважені на виконання цих функцій. Це начальники фінансових департаментів та відділів, завідувачі складів, інспектори та ревізори, начальники департаментів та головних управлінь тощо.
Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції перевірить декларації 16 посадовців, серед яких 12 заступників міністрів.