НАЗК перевірить декларації 16 посадовців
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції перевірить декларації 16 посадовців, серед яких 12 заступників міністрів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу НАЗК.
"НАЗК перевірить декларації ще 16 посадовців, серед яких 12 заступників міністрів, працівники держпідприємства, поліції, податкової та митниці", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що НАЗК розпочало перевірку декларацій ще 16 посадовців, у тому числі 12 заступників міністрів.
Таким чином, розпочато перевірку таких поточних та колишніх заступників міністрів:
▪️ Наталія Бойко, колишній заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості;
▪️ Єгор Божок, заступник Міністра закордонних справ (відсторонений від виконання повноважень);
▪️ Олексій Вискуб, перший заступник Міністра цифрової трансформації;
▪️ Юрій Гелетій, колишній заступник Міністра фінансів;
▪️ Євгеній Горовець, перший заступник Міністра юстиції;
▪️ Валерія Іонан, заступник Міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції;
▪️ Тетяна Максимець, колишній перший заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості;
▪️ Юлія Підкоморна, колишній заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості;
▪️ Василь Полуйко, колишній заступник Міністра екології та природних ресурсів;
▪️ Ігор Старобінський, заступник Міністра оборони;
▪️ Світлана Шаталова, заступник Міністра охорони здоров’я;
▪️ Олег Шевчук, колишній заступник Міністра оборони.
"Під час перевірки НАЗК з’ясує достовірність задекларованих відомостей, точність оцінки задекларованих активів, а також перевірить вказаних осіб на наявність конфлікту інтересів", - додається у повідомленні.
Нагадаємо, за минулий тиждень Національне агентство з питань запобігання корупції склало та направило до суду 14 адмінпротоколів у тому числі стосовно Новогродівського міського голови Людмили Білецької та т.в.о. державного секретаря Міністерства закордонних справ України Віталія Усатого.