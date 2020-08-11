НАПК проверит декларации 16 чиновников
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции проверит декларации 16 должностных лиц, среди которых 12 заместителей министров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАПК.
"НАПК проверит декларации еще 16 чиновников, среди которых 12 заместителей министров, работники госпредприятия, полиции, налоговой и таможни", - говорится в сообщении.
Отмечается, что НАПК начало проверку деклараций еще 16 должностных лиц, в том числе 12 заместителей министров.
Таким образом, начата проверка таких текущих и бывших заместителей министров:
▪️ Наталья Бойко, бывший заместитель Министра энергетики и угольной промышленности;
▪️ Егор Божок, заместитель Министра иностранных дел (отстранен от выполнения полномочий);
▪️ Алексей Выскуб, первый заместитель Министра цифровой трансформации;
▪️ Юрий Гелетий, бывший заместитель министра финансов;
▪️ Евгений Горовец, первый заместитель Министра юстиции;
▪️ Валерия Ионан, заместитель Министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции;
▪️ Татьяна Максимец, бывший первый заместитель Министра энергетики и угольной промышленности;
▪️ Юлия Пидкоморна, бывший заместитель Министра энергетики и угольной промышленности;
▪️ Василий Полуйко, бывший заместитель Министра экологии и природных ресурсов;
▪️ Игорь Старобинский, заместитель Министра обороны;
▪️ Светлана Шаталова, заместитель Министра здравоохранения;
▪️ Олег Шевчук, бывший заместитель Министра обороны.
"Во время проверки НАПК выяснит достоверность задекларированных сведений, точность оценки задекларированных активов, а также проверит указанных лиц на наличие конфликта интересов", - добавляется в сообщении.
Напомним, за прошедшую неделю Национальное агентство по предупреждению коррупции составило и направило в суд 14 админпротоколов в том числе касательно Новогродовского городского головы Людмилы Билецкой и в.и.о. государственного секретаря Министерства иностранных дел Украины Виталия Усатого.