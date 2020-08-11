НАЗК направило до суду адмінпротоколи мера та держсекретаря МЗС

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. За минулий тиждень Національне агентство з питань запобігання корупції склало та направило до суду 14 адмінпротоколів у тому числі стосовно Новогродівського міського голови Людмили Білецької та т.в.о. державного секретаря Міністерства закордонних справ України Віталія Усатого. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НАЗК.

“За минулий тиждень Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) склало та направило до суду 14 адміністративних протоколів”, — йдеться в повідомленні.

Так, за ознаками порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів складено та направлено до суду адмінпротоколи щодо таких осіб:

• Віталій Усатий, т.в.о. державного секретаря Міністерства закордонних справ України;
• Роман Маржан, прокурор Чортківської місцевої прокуратури Тернопільської області;
• Василь Якубець, колишній перший заступник начальника головного управління Держгеокадастру у Закарпатській області;
• Людмила Білецька, Новогродівський міський голова;
• Іван Шепітко, колишній суддя Суворівського районного суду м. Одеси.

За ознаками несвоєчасного подання декларації без поважних причин складено адміністративні протоколи стосовно таких осіб:

• Антон Колумбет, колишній перший заступник Міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України;
• Оксана Коренчук, заступник директора Юридичного департаменту-начальник відділу представництва інтересів у судових органах Міністерства інфраструктури України;
• Олександр Гуцалюк, суддя Херсонського міського суду;
• Іван Шемелинець, колишній керівник експертної групи з правової освіти Міністерства юстиції України.

Також за ознаками несвоєчасного подання повідомлення про суттєві зміни у майновому стані складено адміністративні протоколи стосовно таких посадовців:

• Євген Одобеско, прокурор Київської місцевої прокуратури № 10 м. Києва
• Юрій Юрчук, колишній начальник управління реєстрації громадських формувань, друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств Департаменту державної реєстрації та нотаріату Міністерства юстиції України;
• Ігор Волошин, заступник начальника управління-начальник відділу інформаційного забезпечення державного земельного кадастру Управління державного земельного кадастру Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області;
• Сергій Огойко, заступник начальника Полонського районного відділу ДВС ГТУЮ у Хмельницькій області.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: За липень до суду направлено 36 адмінпротоколів щодо порушень посадовців - НАЗК

“Адміністративний протокол за попереднім викликом щодо порушень порядку подання фінансової звітності заочно складено стосовно керівника „Демократичної партії угорців України“ Ласло Зубанича”, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, НАЗК викликало для пояснень нардепа, голову ОДА та керівників 10 партій.

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