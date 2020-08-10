НАЗК викликало для пояснень нардепа, голову ОДА та керівників 10 партій

ukru
18:42 • 32273 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

18:06 • 67505 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 80401 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 110235 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 117010 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 115827 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 150594 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 124887 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124618 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123825 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
2 м/с
66 %
758 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 80387 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 101315 перегляди
В Україну повернулася дівчина, яка понад 10 років прожила під окупацією

В Україну повернулася дівчина, яка понад 10 років прожила під окупацією

19 березня, 13:25 • 28883 перегляди
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 74643 перегляди
Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що рф не атакує цивільні об’єкти - експерт Гладких

Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що рф не атакує цивільні об’єкти - експерт Гладких

16:36 • 29931 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 74643 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 101315 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 80387 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 150594 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 116671 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 50371 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 57800 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 107537 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 125835 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 125258 перегляди
Актуальне
НАЗК викликало для пояснень нардепа, голову ОДА та керівників 10 партій

НАЗК викликало для пояснень нардепа, голову ОДА та керівників 10 партій

Київ • УНН

 • 36539 перегляди

КИЇВ. 10 серпня. УНН. Цього тижня Національне агентство з питань запобігання корупції запросило для надання пояснень 18 осіб, серед яких нардеп Олександр Герега, голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко та 10 керівників політпартій. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НАЗК.

“Цього тижня НАЗК запрошує для надання пояснень 18 осіб”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що для надання пояснень стосовно можливих порушень вимог законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів запрошується народний депутат Олександр Герега (з 10 по 12 серпня (повторно).

Також для надання пояснень стосовно можливих порушень вимог законодавства стосовно обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності запрошується, голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко (з 18 по 20 серпня (повторно).

Також серед інших для з’ясування обставини можливих порушень порядку подання фінансової звітності для надання пояснень запрошуються такі керівники політичних партій:

  • Микола Катеринчук, “Європейська партія України”;
  • Олег Гончарук, партія “Всеукраїнське об’єднання “Платформа громад”;
  • Андрій Древицький, “Партія Народний порядок”;
  • Артем Цівінський, партія “Ми-кияни”;
  • Мирослав Якібчук, партія “Справжня Україна”;
  • Валерій Пухальський, партія “Громадська позиція”;
  • Олександр Давиденко, “Українська партія честі, боротьби з корупцією та організованою злочинністю”;
  • Валентин Зубов, партія “Народно-трудовий союз України”;
  • Олександр Лузан, “Слов’янська партія”;
  • Андрій Пелюховський, партія “Сила нації”.

Також за неподання повідомлення про суттєві зміни у майновому стані запрошується Надія Похил, начальник відділу Офісу великих платників податків ДПС — 13 серпня.

Нагадаємо, НАЗК розпочало перевірку декларацій 19 посадовців.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92