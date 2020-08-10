НАЗК викликало для пояснень нардепа, голову ОДА та керівників 10 партій
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Цього тижня Національне агентство з питань запобігання корупції запросило для надання пояснень 18 осіб, серед яких нардеп Олександр Герега, голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко та 10 керівників політпартій. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НАЗК.
“Цього тижня НАЗК запрошує для надання пояснень 18 осіб”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що для надання пояснень стосовно можливих порушень вимог законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів запрошується народний депутат Олександр Герега (з 10 по 12 серпня (повторно).
Також для надання пояснень стосовно можливих порушень вимог законодавства стосовно обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності запрошується, голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко (з 18 по 20 серпня (повторно).
Також серед інших для з’ясування обставини можливих порушень порядку подання фінансової звітності для надання пояснень запрошуються такі керівники політичних партій:
-
- Микола Катеринчук, “Європейська партія України”;
-
- Олег Гончарук, партія “Всеукраїнське об’єднання “Платформа громад”;
-
- Андрій Древицький, “Партія Народний порядок”;
-
- Артем Цівінський, партія “Ми-кияни”;
-
- Мирослав Якібчук, партія “Справжня Україна”;
-
- Валерій Пухальський, партія “Громадська позиція”;
-
- Олександр Давиденко, “Українська партія честі, боротьби з корупцією та організованою злочинністю”;
-
- Валентин Зубов, партія “Народно-трудовий союз України”;
-
- Олександр Лузан, “Слов’янська партія”;
-
- Андрій Пелюховський, партія “Сила нації”.
-
Також за неподання повідомлення про суттєві зміни у майновому стані запрошується Надія Похил, начальник відділу Офісу великих платників податків ДПС — 13 серпня.
Нагадаємо, НАЗК розпочало перевірку декларацій 19 посадовців.