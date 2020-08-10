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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 76680 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 100881 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 125128 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 106468 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 126354 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100981 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101840 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103825 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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НАПК вызвало для объяснений нардепа, главу ОГА и руководителей 10 партий

НАПК вызвало для объяснений нардепа, главу ОГА и руководителей 10 партий

Киев  •  УНН

 • 36538 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. На этой неделе Национальное агентство по предупреждению коррупции пригласило для дачи объяснений 18 человек, среди которых нардеп Александр Герега, председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко и 10 руководителей политпартий. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"На этой неделе НАПК приглашает для дачи объяснений 18 человек", - говорится в сообщении.

Сообщается, что для дачи объяснений относительно возможных нарушений требований законодательства по предотвращению и урегулированию конфликта интересов приглашается народный депутат Александр Герега (с 10 по 12 августа (повторно).

Также для дачи объяснений относительно возможных нарушений требований законодательства относительно ограничений относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности приглашается председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко (с 18 по 20 августа (повторно).

Также среди других для выяснения обстоятельства возможных нарушений порядка представления финансовой отчетности для дачи объяснений приглашаются такие руководители политических партий:

  • Николай Катеринчук, "Европейская партия Украины";
  • Олег Гончарук, партия "Всеукраинское объединение "Платформа общин";
  • Андрей Древицкий, "Партия Народный порядок";
  • Артем Цивинский, партия "Мы-киевляне";
  • Мирослав Якибчук, партия "Настоящая Украина";
  • Валерий Пухальский, партия "Гражданская позиция";
  • Александр Давыденко, "Украинская партия чести, борьбы с коррупцией и организованной преступностью";
  • Валентин Зубов, партия "Народно-трудовой союз Украины";
  • Александр Лузан, "Славянская партия";
  • Андрей Пелюховский, партия "Сила нации".

Также из-за непредставления сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии приглашается Надежда Уклон, начальник отдела Офиса крупных налогоплательщиков ГНС - 13 августа.

Напомним, НПК начало проверку деклараций 19 должностных лиц.

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