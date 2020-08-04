НАЗК розпочало перевірку декларацій 19 посадовців

"Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розпочало перевірку декларацій ще 19 посадовців. Таким чином, з початку перезапуску НАЗК до перевірки взято 522 декларації", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що серед цих суб’єктів декларування 12 теперішніх та колишніх заступників міністрів:

• Дмитро Абрамович, перший заступник Міністра інфраструктури;

• Олександр Борняков, заступник Міністра цифрової трансформації;

• Віталій Василик, заступник Міністра юстиції;

• Юрій Гримчак, колишній заступник Міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб;

• Михайло Загрійчук, колишній заступник Міністра охорони здоров’я;

• Тарас Качка, заступник Міністра розвитку економіки торгівлі і сільського господарства;

• Станіслав Ковалевський, колишній заступник Міністра енергетики та захисту довкілля;

• Валерія Коломієць, заступник Міністра юстиції з питань європейської інтеграції;

• Іван Ліщина, заступник Міністра юстиції;

• Любомира Мандзій, заступник Міністра освіти і науки;

• В’ячеслав Негода, заступник Міністра розвитку громад та територій;

• Лев Парцхаладзе, колишній заступник Міністра розвитку громад та територій/колишній заступник Міністра регіонального розвитку будівництва та ЖКГ.

Так, найпершими НАЗК перевіряє декларації осіб, які обіймали високі посади у 2019 році, навіть якщо на сьогодні вони змінили місце роботи; декларації осіб, стосовно яких було отримано інформацію про можливе порушення від громадян, медіа, юридичних осіб та правоохоронних органів.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало перевірку декларацій ще 28 осіб, серед яких прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр охорони здоров’я Максим Степанов, міністр фінансів Сергій Марченко та міністр юстиції Денис Малюська.