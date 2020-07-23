НАЗК розпочало перевірку декларацій Шмигаля та дев'яти чинних міністрів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало перевірку декларацій ще 28 осіб, серед яких прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр охорони здоров’я Максим Степанов, міністр фінансів Сергій Марченко та міністр юстиції Денис Малюська. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу НАЗК.
"Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розпочало перевірку ще 35 декларацій 28 посадовців", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що таким чином, з початку перезапуску НАЗК до перевірки взято 503 декларації.
"Серед цих суб’єктів декларування прем’єр-міністр Денис Шмигаль, а також 16 осіб, які обіймали посади міністрів у 2019 та 2020 роках", - зазначається у повідомленні.
Так, серед переліку тих, кого перевірять у НАЗК є:
▪️ Максим Степанов, міністр охорони здоров’я;
▪️ Сергій Марченко, міністр фінансів;
▪️ Денис Малюська, міністр юстиції;
▪️ Ігор Петрашко, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства;
▪️ Олексій Чернишов, міністр розвитку громад та території;
▪️ Марина Лазебна, міністр соціальної політики;
▪️ Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ, колишній віце-прем’єр-міністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції;
▪️ Олексій Резніков, віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій;
▪️ Оксана Коляда, міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб;
▪️ Степан Кубів, колишній перший віце-прем’єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі;
▪️ Павло Розенко, колишній віце-прем’єр-міністр;
▪️ Павло Петренко, колишній міністр юстиції;
▪️ Іванна Климпуш-Цинцадзе, народний депутат, колишня віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроантлантичної інтеграції;
▪️ Юрій Стець, колишній міністр інформаційної політики;
▪️ Володимир Кістіон, депутат Вінницької обласної ради, колишній віце-прем’єр-міністр;
▪️ Ірина Фріз, народний депутат, колишня міністр у справах ветеранів.
Також НАЗК розпочало перевіряти таких посадовців:
▪️ Ольга Стефанішина, генеральний директор урядового офісу координацї європейської та євроатлантичної інтеграції секретаріату Кабінету міністрів;
▪️ Віктор Хоменчук, начальник відділу охорони обєктів органів та установ системи правосуддя ТУ ССО У Рівненській області;
▪️ Олександр Бабич, голова Голопристанської міської ради;
▪️ Ігор Чернюк, суддя Вінницького міського суду Вінницької області;
▪️ Іван Рязанцев, директор ПП "Укррічбуд";
▪️ Василь Давидмук, головний спеціаліст відділу економічного розвитку та туризму управління економіки РДА;
▪️ Олександр Донон, старший оперуповноважений кримінальної поліції Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області;
▪️ Микита Місюра, слідчий Херсонського відділу поліції ГУНП в Херсонській області;
▪️ Олександр Мар’янський, директор КП "Добропільський міський транспорт";
▪️ Олександра Даруга, головний спеціаліст відділу інформаційної політики сервісних центрів управління комунікації ГСЦ МВС;
▪️ Олександра Фесенко, депутат Сіверської міської ради Бахмутського району.
Нагадаємо, НАЗК розпочало перевірку декларацій Зеленського та Порошенка.