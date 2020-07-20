НАЗК розпочало перевірку декларацій Зеленського та Порошенка
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало перевірку декларацій ще 13 осіб, серед яких Президент України Володимир Зеленський, п’ятий президент України Петро Порошенко та міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НАЗК.
"Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розпочало перевірку декларацій ще 13 осіб. Таким чином, з початку перезапуску НАЗК до перевірки взято 468 декларацій. Зокрема, розпочато перевірку декларацій осіб, які займали посаду Президента України у 2019 році: Володимира Зеленського і Петра Порошенка (декларації за 2018 і 2019 роки)", - йдеться в повідомленні.
Також НАЗК розпочало перевіряти таких посадовців:
• Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики;
• Дмитро Дубілет, колишній міністр Кабінету міністрів;
• Ілля Ємець, колишній міністр охорони здоров’я;
• Андрій Загороднюк, колишній міністр оборони;
• Павло Клімкін, колишній міністр закордонних справ;
• Євген Нищук, колишній міністр культури;
• Олексій Кучер, голова Харківської обласної державної адміністрації;
• Олександр Шефер, перший заступник начальника Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області;
• Костянтин Мар’євич, начальник відділу забезпечення роботи Міністра Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства;
• Сергій Перепелятник, директор КП "Кременчуцька міська телерадіокомпанія";
• Лариса Ткач, заступник начальника ЖЕД "Печерськжитло".
Зазначається, що головною підставою для перевірки є висока посада суб’єкта декларування. При чому перевіряються усі особи, які обіймали такі посади у 2019 році, навіть якщо на сьогодні вони не є топ-чиновниками.
Нагадаємо, що згідно з декларацією Зеленського, він продав майна на понад 13 млн гривень.
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Також нагадаємо, раніше Зеленський проінформував НАЗК, що скоїв правопорушення.