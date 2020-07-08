Зеленський продав майна на понад 13 млн гривень - декларація
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський задекларував отримання доходу у розмірі близько 13 млн 470 тисяч гривень доходу від відчуження земельної ділянки та нерухомого майна. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані про суттєві зміни у майновому стані в реєстрі електронних декларацій на сайті НАЗК.
Так, згідно з даними декларації, Зеленський 2 липня отримав 12 млн 114 тисяч гривень доходу від відчуження нерухомого майна. Також він отримав 1 млн 356 тисяч гривень від відчуження земельної ділянки.
Зазначається, що покупцем майна є Кисєль Валентина Дмитрівна.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський особисто проінформував Національне агентство з питань запобігання корупції про порушення ним законодавства у зв’язку з неподанням повідомлень про суттєві зміни у майновому стані.