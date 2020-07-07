Зеленський повідомив НАЗК, що скоїв правопорушення
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський особисто проінформував Національне агентство з питань запобігання корупції про порушення ним законодавства у зв’язку з неподанням повідомлень про суттєві зміни в майновому стані. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ОП.
“У 2019 році родина Глави держави отримала кошти в рахунок погашення вартості облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) загальною сумою 5,1 млн грн та здійснила витрати на придбання ОВДП в сумі 5,2 млн грн”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що відповідно, вартість цих облігацій перевищувала 50 прожиткових мінімумів.
"Згідно із законодавством, Володимир Зеленський мав подати до Реєстру декларацій повідомлення про суттєві зміни в майновому стані протягом 10 днів з часу купівлі та продажу ОВДП. Проте до реєстру не надходили такі повідомлення",- зазначається в повідомленні.
Також Володимир Зеленський наголошує, що всі громадяни України рівні перед законом, і готовий нести відповідальність за порушення відповідно до чинного законодавства.
Нагадаємо, Зеленський заявляв, що готовий заплатити штраф за порушення карантину у Хмельницькому.