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Зеленский продал имущества на более 13 млн гривен - декларация

Зеленский продал имущества на более 13 млн гривен - декларация

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал получение дохода в размере около 13 млн 470 тысяч гривен дохода от отчуждения земельного участка и недвижимого имущества. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные о существенных изменениях в имущественном состоянии в реестре электронных деклараций на сайте НАПК.

Так, согласно данным декларации, Зеленский 2 июля получил 12 млн 114 тысяч гривен дохода от отчуждения недвижимого имущества. Также он получил 1 млн 356 тысяч гривен от отчуждения земельного участка.

Отмечается, что покупателем имущества является Кисель Валентина Дмитриевна.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский лично проинформировал Национальное агентство по предупреждению коррупции о нарушении им законодательства в связи с непредставлением сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии.

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