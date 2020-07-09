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Зеленський переїздить у Конча-Заспу

Зеленський переїздить у Конча-Заспу

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський переїздить. Як повідомили в Офісі Президента, разом із сім’єю Зеленський тимчасово проживатиме у державній резиденції “Конча-Заспа”, передає УНН.

Як повідомили в Офісі Президента, Президент України Володимир Зеленський повідомив Національне агентство з питань запобігання корупції про суттєві зміни у своєму майновому стані. Глава держави у липні 2020 року продав будинок у с. Іванковичі в Київській області.

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Крім того, Володимир Зеленський здійснив продаж земельної ділянки, на якій розташований проданий будинок, додали в Офісі.

Відповідна інформація відображена в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування 7 липня 2020 року.

“Президент України з сім’єю тимчасово проживатиме у державній резиденції “Конча-Заспа”, — йдеться у повідомленні.

Додамо, що неподалік - у Козині - знаходиться маєток п'ятого президента Петра Порошенка.

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