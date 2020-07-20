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4 марта, 13:25 • 111820 просмотра

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Актуальное
НАПК начало проверку деклараций Зеленского и Порошенко

НАПК начало проверку деклараций Зеленского и Порошенко

Киев  •  УНН

 • 14875 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции начало проверку деклараций еще 13 человек, среди которых Президент Украины Владимир Зеленский, пятый президент Украины Петр Порошенко и министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) начало проверку деклараций еще 13 человек. Таким образом, с начала перезапуска НАПК к проверке взято 468 деклараций. В частности, начата проверка деклараций лиц, занимавших должность Президента Украины в 2019 году: Владимира Зеленского и Петра Порошенко (декларации за 2018 и 2019 годы)", - говорится в сообщении.

Также НАПК начало проверять таких должностных лиц:
• Александр Ткаченко, министр культуры и информационной политики;
• Дмитрий Дубилет, бывший министр Кабинета министров;
• Илья Емец, бывший министр здравоохранения;
• Андрей Загороднюк, бывший министр обороны,
• Павел Климкин, бывший министр иностранных дел;
• Евгений Нищук, бывший министр культуры;
• Алексей Кучер, глава Харьковской областной государственной администрации;
• Александр Шефер, первый заместитель начальника Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области;
• Константин Марьевич, начальник отдела обеспечения работы Министра Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства;
• Сергей Перепелятник, директор КП "Кременчугская городская телерадиокомпания";
• Лариса Ткач, заместитель начальника ЖЭУ "Печерськжитло".

Отмечается, что главным основанием для проверки является высокая должность субъекта декларирования. Причем проверяются все лица, которые занимали такие должности в 2019 году, даже если сегодня они не являются топ-чиновниками.

Напомним, что согласно декларации Зеленского, он продал имущества на более 13 млн гривен.

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Также напомним, ранее Зеленский проинформировал НАПК, что совершил правонарушение.

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