За липень до суду направлено 36 адмінпротоколів щодо порушень посадовців - НАЗК

"У липні Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило 36 порушень вимог і обмежень законодавства, що стосуються конфлікту інтересів (статті 1727, 1724, 1725 Кодексу України про адміністративні правопорушення)", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що серед посадовців, які вчинили правопорушення: член Центральної виборчої комісії (ЦВК), міський голова, суддя господарського суду, прокурори, податківці.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції склало рейтинг топ-порушень за червень щодо порушень вимог закону про конфлікт інтересів.