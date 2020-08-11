НАПК направило в суд админпротоколы по мэру и госсекретарю МИД

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Киев  •  УНН

 • 13839 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. За прошедшую неделю Национальное агентство по предупреждению коррупции составило и направило в суд 14 админпротоколов, в том числе по Новогродовскому городскому головы Людмилы Билецкой и врио государственного секретаря Министерства иностранных дел Украины Виталия Усатого. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-служб НАПК.

“За прошедшую неделю Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) составило и направило в суд 14 административных протоколов”, — говорится в сообщении.

Так, по признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов составлено и направлено в суд админпротоколы в отношении таких лиц:

• Виталий Усатый, врио государственного секретаря Министерства иностранных дел Украины;
• Роман Маржан, прокурор Чертковского местной прокуратуры Тернопольской области;
• Василий Якубець, бывший первый заместитель начальника главного управления Госгеокадастра в Закарпатской области;
• Людмила Белецкая, Новогродовская городская голова;
• Иван Шепитко, бывший судья Суворовского районного суда г. Одессы.

По признакам несвоевременного представления декларации без уважительных причин составлены административные протоколы в отношении следующих лиц:

• Антон Колумбет, бывший первый заместитель Министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины;
• Оксана Коренчук, заместитель директора Юридического департамента-начальник отдела представительства интересов в судебных органах Министерства инфраструктуры Украины;
• Александр Гуцалюк, судья Херсонского городского суда;
• Иван Шемелинець, бывший руководитель экспертной группы по правовому образованию Министерства юстиции Украины.

Также по признакам несвоевременного уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии составлены административные протоколы в отношении таких должностных лиц:

• Евгений Одобеску, прокурор Киевской местной прокуратуры № 10 г. Киева
• Юрий Юрчук, бывший начальник управления регистрации общественных формирований, печатных средств массовой информации и информационных агентств Департамента государственной регистрации и нотариата Министерства юстиции Украины;
• Игорь Волошин, заместитель начальника управления-начальник отдела информационного обеспечения государственного земельного кадастра Управления государственного земельного кадастра Главного управления Госгеокадастра в Кировоградской области;
• Сергей Огойко, заместитель начальника Полонского районного отдела ГИС ГТУЮ в Хмельницкой области.

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“Административный протокол по предварительному вызову о нарушениях порядка представления финансовой отчетности заочно составлен в отношении руководителя „Демократической партии венгров Украины“ Ласло Зубанича”, — отмечается в сообщении.

Напомним, НАПК вызвало для объяснений нардепа, председателя ОГА и руководителей 10 партий.

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